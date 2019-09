Mali: un leader paysan suspecté de détournement de fonds publics

Grand soutien politique du chef de l’État malien lors du scrutin présidentiel de l’an dernier, Bakary Togola, l’homme au célèbre chapeau, est incontournable dans le monde paysan local, dont il est l’un des leaders. C’est un lanceur d’alerte qui a déclenché contre lui la procédure qui a entrainé son inculpation.



« Nous avons pu observer qu’il y a des présomptions, des détournements de deniers publics sur la base de faux, usage de faux, soustraction frauduleuse, détournement et autres malversations », explique Mamadou Kassogué du procureur anticorruption.



De la « précipitation » pour la défense



En termes de chiffres, Bakary Togola n’aurait pas pu justifier la disparition de neuf milliards de francs CFA destinés aux paysans. Sa défense composée de six avocats réfute l’information.



« Soit, le procureur dans un élan de précipitation et d’acharnement contre mon client en voulait coûte que coûte à la tête de mon client. Soit, monsieur le procureur de République n’a pas eu suffisamment le temps pour bien maîtriser son dossier », prévient maître Mahamadou Traore.



D’autres dossiers qui feront probablement grand bruit sont sur la table du procureur anticorruption.