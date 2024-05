Mali: une vingtaine de civils tués par des hommes armés dans le centre

Au moins 18 civils ont été tués samedi 25 mai par des hommes armés dans une localité du centre du Mali, ont affirmé dimanche à l'AFP des habitants, une source policière et un élu local. «Des jihadistes ont tiré sur les villageois à trois km de Diallassagou. Le bilan provisoire est de 18 morts et 21 blessés», ont dit à l'AFP trois habitants du village. L'incident a été confirmé par une source policière et un élu local, mais ils ont donné chacun un bilan de 19 morts, en mettant en cause respectivement des «terroristes» et des «hommes armés».