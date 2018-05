Malick Gakou invite Macky Sall à un débat public

Malick Gackou veut un face-à-face télévisé avec le chef de l'Etat Macky Sall. Le leader du Grand Parti ne veut plus se contenter de fustiger le bilan du président Macky Sall par le biais de sorties médiatiques. Il le défie et l'invite à un débat public sur le Plan Sénégal Emergent (PSE). « J’invite le président Macky Sall à un débat public contradictoire sur son PSE. Puisque nous savons, c’est le plan pour piller l’économie sénégalaise, pour exproprier nos ressources nationales. C’est un plan en porte-à-faux avec les intérêts de la nation. C’est un plan en déphasage avec le secteur privé national », dit-il. Un secteur qui, pour lui, « devait d’être le moteur de la croissance économique et social ».



Face aux journalistes, ce lundi 28 mai, Gackou a encore fait part de son assurance de détrôner Macky en 2019. « Je m’engage solennellement à mobiliser tout le Sénégal pour battre Macky Sall en 2019. Ce mal vivre des Sénégalais et la traduction absolue de l'échec du PSE. Le GP a conçu le programme alternatif « Sukkeli Sénégal », et se sent parfaitement à l’aise dans tout débat contradictoire relatif aux perspectives du développement économique et social de notre pays », a déclaré Malick Gakou.