Malicounda: Maguette Sène inaugure le foyer des jeunes construit à 20 millions

Les populations du village de Keur Massaïbe ont réceptionné leur foyer

ce jeudi. Ce village situé au nord de la commune de Malicounda, département de Mbour, abrité un foyer des jeunes en état de délabrement très avancé. A cause de l’état de l’infrastructure, les populations avaient interpellé la municipalité pour la rénovation de l’infrastructure. Cette revendication qui était une demande sociale a été finalement acceptée par le conseil municipal qui l’a intégré

dans ses projets.



Le maire de Malicounda par ailleurs directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et son équipe s’étaient engagés à construire et à livrer l’infra- structure en tenant compte

du délai. Pour le premier magistrat de la commu- nauté rurale de Malicouda, Keur Massaïbe Mbengue

est un quartier de Malicounda Wolof où les jeunes avaient besoin de se retrouver en spectacle. «Nous avons travaillé au niveau de la mairie pour débloquer les fonds d’un montant de vingt (20) mil- lions. Nous avons démoli l’infra- structurequiétaitmalconstruite et nous l’avons refait. Nous sommes aujourd’hui au terme de saconstructionetnoussommes venus remettre les clés de l‘ouvrage aux jeunes du village de Keur Massaïbe » s’est réjoui le maire Maguette Sène. Aprèsl’inaugurationdujoyau,

lemaireademandéauxpopula- tions de s’en approprier et de veil- leràsonentretien.«C’estune infrastructure importante en milieu rural parce que les jeunes n’avaient pas où se retrouver. La

preuve les femmes du village viennentdeterminerleurforma- tionFPTdonccelasignifieque c’est une infrastructure impor- tante.Quelesjeuness’enappro- priententermesdegestionet d’entretien » a laissé entendre le maire.

Pour leur part, les populations qui visiblement étaient très contentesderéceptionnerl’ou- vrage ont promis d’en faire bon usage d’autant plus qu’au momentoùl’infrastructuren’était plus fonctionnelle elles en ont subi les conséquences.