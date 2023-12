Malika : un litige foncier oppose le maire aux maraîchers

Un litige foncier oppose le maire de Malika Mamadou Talla Gadiaga aux maraîchers de la localité. Ces derniers accusent l’édile de la commune de Malika de vouloir faire main basse sur 20 hectares situé à la décharge de Mbeubeuss. Une plainte a été déposée sur la table du procureur de la République.



« Le maire Talla Gadiaga a commencé à aménager une surface de 20 hectares qui nous appartient sans même nous aviser. Nous l'avons interpellé et il a répondu en nous disant que c'est le Président de la République qui lui a attribué cet espace pour qu'il paie ses dettes (…) Il dit aussi avoir décroché l'autorisation des services des mines », a confié Ndiouga Gadiaga, un des exploitants sur les ondes de la RFM.



Les maraîchers demandent aux autorités compétentes de réagir. « Nous sommes 1800 cultivateurs maraîchers qui gagnent notre vie ici. Ce leg nous a été laissé par nos ancêtres depuis les années 1800. Nous invitons le Président Macky Sall et son premier ministre à résoudre ce problème ».

Ndiouga Gadiaga et Cie ne comptent pas baisser les bars. Ils ont déposé une plainte sur la table du procureur.



Le maire de Malika promet de répondre ultérieurement.