Mame Diarra Fam défend le régime Diomaye-Sonko : "Le référentiel 2050 prouve qu'ils ne sont pas des stagiaires"

Mame Diarra Fam, ancienne député de la Diaspora et figure du parti Pastef, a vigoureusement soutenu le nouveau pouvoir en place lors de son passage dans l’émission "Face au jury" sur PressAfrikTV, ce dimanche 11 mai. Face aux critiques qualifiant le tandem Bassirou Diomaye Faye - Ousmane Sonko de "stagiaires", elle a opposé une défense sans équivoque, s’appuyant sur le référentiel 2050 comme preuve de leur vision politique aboutie.



"Plusieurs pays sont venus emprunter le référentiel 2050. Cela montre qu’ils ne sont pas des novices", a-t-elle rétorqué. Pour l’ancienne parlementaire, ce document, inspiré du livre Solution d’Ousmane Sonko, couvre tous les secteurs clés : économie, agriculture, pêche, santé, éducation : avec une approche si complète qu’il serait "non seulement destiné au Sénégal, mais à l’Afrique toute entière".



Mme Fam est allée plus loin en affirmant que sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, "le rêve de Léopold Sédar Senghor va se réaliser. Selon elle, la rigueur et l’ambition du référentiel démontrent que ce gouvernement est loin d’être improvisé : "Il faut que chacun étudie minutieusement le document, point par point. Vous verrez qu’il ne peut pas être écrit par des stagiaires."



Par ces déclarations, Mame Diarra Fam appelle à la patience et à la confiance envers l’exécutif, estimant que les fondations posées par le référentiel 2050 annoncent une transformation structurelle du Sénégal.