Man Utd : Mourinho ne veut pas de Ronaldo

En conflit avec ses dirigeants concernant la prolongation de son contrat, qui expire en juin 2021, Cristiano Ronaldo(32 ans, 14 matchs et 4 buts en Liga cette saison) aurait demandé à quitter le Real Madrid pour retourner à Manchester United, club où il s'est révélé à partir de 2003. Problème, la formation anglaise, qui dispose des moyens financiers pour satisfaire l'attaquant portugais, ne compte absolument pas le récupérer l'été prochain.

En effet, Marca nous informe que José Mourinho a posé son veto contre la venue de son compatriote. En froid à la fin de l'aventure du Special One à Madrid en 2013, les deux hommes ne s'apprécient guère. De plus, le transfert imminent d'Alexis Sanchez en provenance d'Arsenal va un peu plus renforcer un secteur offensif déjà bien garni.