Manchester City met la presse mondiale à ses pieds, les Cityzens ont trouvé le successeur de Kevin De Bruyne

Manchester City acclamé et l’Inter Milan lamenté par leur presse locale, les Skyblues illuminent le monde et les Cityzens ont déniché l’héritier de De Bruyne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.

La presse britannique se régale du succès de City



Ça y est, après 143 ans d’existence, Manchester City remporte sa première Ligue des Champions en battant l’Inter Milan 1-0. Les Skyblues sont à la Une de tous les journaux britanniques. On peut voir les joueurs soulever le trophée sur la première page du Manchester Evening News qui qualifie tous les jours de Guardiola de légendes. Cette équipe est considérée comme «la meilleure de l’histoire du club» pour le Daily Express, car ils ont créé leur histoire. En plus, Manchester City réalise le triplé championnat, coupe et Ligue des Champions, ce que très peu d’équipe européenne ont pu réaliser. Et pour le Daily Star, «les Cityzens sont des héros». Mais bon, une finale ça fait certes des heureux, mais surtout des malheureux. Ce matin, la première page de La Gazzetta dello Sport consacre une large place au KO reçu par l’Inter en finale. «Larmes de champions. L’Inter fait jeu égal et gaspille» peut-on y lire. «Les Nerazzurri sortent sous les applaudissements» du public titre de son côté le Corriere Dello Sport qui estime que l’Inter méritait mieux dans ce choc. Pour Tuttosport, Manchester City était tout simplement trop fort pour l’Inter qui a vu son «rêve interrompu». Le journal parle aussi d’une malédiction italienne. En effet, dans chaque compétition européenne il y avait une formation de Serie A, mais elles sont toutes reparties avec une médaille d’argent.



Le monde ovationne le premier sacre de City

Ce matin, L’Equipe met en avant le superbe travail de Pep Guardiola. Le coach espagnol vient de rejoindre le cercle très fermé des managers ayant remporté 3 Ligues des Champions aux côtés de Zinédine Zidane et Bob Paisley. Seul Carlo Ancelotti en a une de plus. Il s’est même permis de lâcher une petite au Real Madrid après le match en déclarant que «Manchester City n’est plus qu’à 13 Ligue des Champions d’eux». D’ailleurs en Espagne, on encense le très bon match de l’unique buteur de cette finale : Rodri. Que ce soit pour AS ou Marca, l’Espagnol est l’homme du match, lui qui a su faire évoluer son jeu à Manchester. En Argentine, on ne fait que de parler de la saison stratosphérique de Julian Alvarez. À 23 ans, le buteur de l’Albicéleste a remporté tous les plus gros trophées possible, surtout la Coupe du Monde et la LDC ces 6 derniers mois. Pour la presse portugaise, on expose la réussite de Ruben Dias et Bernardo Silva, qui ont énormément contribué à ce succès. Le journal Bild n’oublie pas Ilkay Gündogan qui est allé chercher son premier trophée européen.



City a trouvé le remplaçant de De Bruyne

En lisant le Daily express, on apprend que Manchester City a déjà trouvé un remplaçant à De Bruyne en cas de départ du Belge dans le futur. Le club surveille attentivement l’as suédois Mattias Svanberg comme successeur. Mais le joueur de Wolfsburg, âgé de 24 ans, est aussi pisté par Liverpool, qui le considère également comme l’homme de la situation pour renforcer son milieu de terrain. Il lui reste quatre ans de contrat et Wolfsburg pourrait exiger près de 40 millions d’euros pour le laisser partir.