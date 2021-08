Manchester City pose sa condition pour Cristiano Ronaldo

Rendez-vous au sommet dans les heures à venir à Turin. Jorge Mendes débarque dans le Piémont pour discuter de l'avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans). Selon Tuttosport, l'agent portugais arrive avec une offre de Manchester City dans l'attaché-case. Le quotidien sportif n'en dévoile toutefois pas la teneur. Outre-Manche, le quintuple Ballon d'Or est également associé aux Citizens, mais dans des proportions plus mesurées.





Le Telegraph explique ainsi que, s'il a bel et bien été proposé, l'opération n'est pas si avancée que cela. Les champions d'Angleterre ont tout juste appris ce mercredi que Harry Kane (28 ans, Tottenham), leur cible offensive n° 1 cet été, ne viendrait finalement pas. Ils étudient désormais la possibilité d'ouvrir le dossier CR7, avec un contrat de deux ans à la clé et un salaire annuel de 15 M€, mais à une seule condition.



Gratuit sinon rien



Selon les informations de Sky Sport et du Corriere dello Sport, les pensionnaires de l'Etihad n'entendent passer à l'action que si le Lusitanien ne leur coûte rien en indemnité de transfert. La Juve ne l'entend pas de cette oreille. D'une part, il reste un an de contrat au joueur. D'autre part, s'il s'en va, il faudra lui trouver un remplaçant et, donc, des espèces sonnantes et trébuchantes.



La possibilité d'un échange pourrait débloquer le dossier. Même si, pour l'heure, le seul joueur qui plaît vraiment à la Vieille Dame dans l'effectif mancunien, Gabriel Jesus (24 ans), est retenu par Pep Guardiola. Dans ces conditions, Mendes garde le contact avec le Paris SG, explique le Corriere. Si Kylian Mbappé (22 ans) partait au Real Madrid et que l'option City restait bouchée, il proposerait son poulain aux Parisiens. La fin du mercato s'annonce explosive !