Manchester City remporte le choc de la 6e journée de Premier League devant Chelsea

Guardiola et Manchester City s'imposent 1 à 0 face à Chelsea et prennent leur revanche sur la dernière finale de Ligue des champions !



Gabriel jesus est le seul buteur d'un match cadenassé et plutôt maitrisé par les Sky Blues. C'est la première défaite de la saison pour les hommes de Thomas Tuchel !



Les Citizens reviennent à hauteur de Chelsea dans le classement avec 13 points.