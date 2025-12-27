Touba : lancement du nouveau projet de drainage des eaux pluviales de 65 milliards FCFA

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé ce samedi 27 décembre 2025 au lancement des travaux de la première phase du projet de drainage des eaux pluviales, d’un coût de 15 milliards de FCFA, sur un investissement global estimé à 65 milliards de FCFA.



« Il s’agit d’un projet structurant de près de 65 milliards de FCFA, phasé et étalé sur trois à quatre ans, dont la première phase, évaluée à 15 milliards de FCFA, est lancée aujourd’hui », a déclaré le ministre.



Selon Cheikh Tidiane Dièye, cette première phase vise à drainer les eaux pluviales des quartiers de Guédé, Darou Khoudouss et Darou Miname, en longeant Keur Niang et Nguelewou, vers un bassin à construire à Nguiranène. Le dispositif prévoit également une voie gravitaire destinée à évacuer les eaux provenant de Féto, Kawsara Fall et des zones environnantes vers la vallée.



Soulignant l’importance de ce projet pour la lutte contre les inondations, le ministre a appelé l’ensemble des équipes techniques et l’entreprise chargée des travaux à faire preuve de « rigueur afin de respecter les délais, les coûts et surtout les standards de qualité requis ».