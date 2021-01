Manchester City s'en sort face à Sheffield United

La belle série de Manchester City dans le championnat anglais se poursuit. Ce samedi, la formation de Pep Guardiola a assuré un huitième succès de rang. Une victoire acquise aux dépens du mal classé, Sheffield United.



Pour le technicien catalan, ce succès est symbolique puisqu’il s’agit du 500e (sur 673 matches) de sa carrière. Il aurait certainement aimé ne pas attendre le coup de sifflet final pour définitivement souffler.



Gabriel Jesus a libéré City



Contrairement au voisin United, les Citizens ne sont donc pas tombés dans le piège des Blades. S’ils ont beaucoup vendangé devant, ils sont quand même parvenus à faire le plus dur en ouvrant le score et avoir aussi la maitrise des débats.



Il n’a fallu que 9 minutes de jeu aux vice-champions d’Angleterre pour débloquer la situation. C’est Gabriel Jesus qui a mis les siens sur la bonne voie. Le Brésilien n’a eu qu’à pousser le cuir au fond suite à un excellent travail de Ferran Torres.



City a débloqué la situation et ensuite Foden et consorts ont tout fait pour assurer le break. En vain, les différentes tentatives dans cette optique n’ont rien donné. Les défenseurs Zinchenko (72e) et Laporte (74e) ont été les plus proches de doubler la mise. Dans les arrêts de jeu, Gabriel Jesus a, lui aussi, raté le geste final en manquant de cadrer son tir enroulé du droit (92e).



Sheffield a failli doucher l’atmosphère



Faute de se montrer efficace aux avant-postes, City a manqué donc de se mettre à l’abri. Cela dit, les locaux n’ont jamais vraiment tremblé. La seule vraie occasion de Sheffield United est survenue à la 67e et fut l’œuvre de Fleck. De l’extérieur de la surface, ce dernier a placé une puissante volée, qui est passée à quelques centimètres du poteau droit d’Ederson.



Même étriquée, cette victoire est précieuse pour City puisqu’elle permet au club des Eastlands de conforter sa place de leader. Ils comptent désormais quatre points d’avance sur MU, en attendant la sortie des Red Devils contre Arsenal.