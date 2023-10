Manchester City va voler une légende au Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United vont conclure un transfert fou

Manchester City prêt à chiper un cadre du Real Madrid



Le Casa Blanca risque de perdre en expérience en 2024. Plusieurs cadres du vestiaire sont en fin de contrat à l’image de Luka Modric ou encore Nacho. Mais à en croire les informations de Sky Sports, Manchester City se pencherait sur le cas Toni Kroos et souhaiterait recruter le milieu de terrain en fin de contrat. Le joueur allemand tarde à prolonger avec le Real Madrid, il pourrait quitter le club sans indemnité de transfert en juin prochain. Les Skyblues pourraient passer à l’action dès cet hiver d’après Defensa Central si la blessure de Kevin de Bruyne persiste. On parle de 13 millions d’euros pour convaincre les Merengue de lâcher le milieu de 33 ans. Pep Guardiola a déjà entraîné Toni Kroos, c’était au Bayern Munich lors de la saison 2013-14. Les deux hommes se connaissent bien ce qui pourrait faire la différence dans la décision du joueur.

L’indésirable Sancho a trouvé une porte sortie



Du côté de Manchester United, on parle toujours du départ de Jadon Sancho. Devenu indésirable chez les Red Devils, l’Anglais cherche une porte de sortie pour le prochain mercato. D’après Sport ce matin, le FC Barcelone souhaiterait signer l’ailier de Manchester United en juin. Le club catalan espère pouvoir conclure un accord avantageux et avoir un prix en dessous de sa valeur sur le marché. Ça ne va pas être simple de négocier car l’Anglais de 23 ans a également été lié à un prêt à la Juventus ces derniers jours dans la presse anglaise.

Kylian Mbappé, la capitaine qui l’unanimité



En France, Le Parisien a partagé un article dans lequel on peut lire que Kylian Mbappé fait l’unanimité dans le vestiaire de l’équipe de France depuis sa nomination comme capitaine. Le journal rapporte qu’il fédère tout le monde autour de lui en interne. Il a ainsi remporté son bras de fer face à la Fédération concernant les droits à l’image, signant un deal, aux côtés d’Antoine Griezmann, pour que les joueurs aient plus de pouvoir et de liberté de ce côté-là. Plus qu’un capitaine en solitaire, il n’hésite pas à impliquer ses coéquipiers dans les décisions, et les sonde sur de nombreux sujets. Puis, c’est lui qui est chargé de jouer les porte-paroles du vestiaire auprès du staff ou des dirigeants de la FFF. Clairement, Mbappé ne la joue pas solo et ses partenaires apprécient énormément cela. Contrairement à ce que redoutaient certains fans et observateurs…

Manchester City se penche sur un cador du Real Madrid, Manchester United et le FC Barcelone préparent déjà leur mercato estival, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.