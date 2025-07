Le Parti socialiste dénonce des dérives autoritaires du pouvoir et appelle à la préservation de l’État de droit

Le Parti Socialiste Sénégalais exprime sa vive préoccupation face aux nombreuses tentatives d’intimidation exercées quotidiennement, par le nouveau régime, sur les porteurs d’opinions en général et sur les professionnels de la presse et les chroniqueurs, en particulier.



Dans un communiqué rendu public, le PS dénonce une série de convocations policières et d’arrestations « pour des raisons fallacieuses », citant les cas d’Abdou Guer, Moustapha Diakhaté, Bachir Fofana, et plus récemment Badara Gadiaga. Pour le parti, ces « actes traduisent une volonté manifeste du nouveau pouvoir de bâillonner les libertés démocratiques ».



Le PS fustige également l’attitude du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il accuse d’avoir publiquement attaqué la magistrature dans une vidéo diffusée en direct, suite à une décision de la Cour suprême jugée défavorable dans une affaire privée. « Ce qui illustre de sa part, une véritable tendance d’autoritarisme à laquelle il a habitué les sénégalais, depuis qu’il est aux affaires », estime-t-il.



Attaché aux principes fondamentaux qui gouvernent la République, le Parti socialiste, condamne fermement toute « tentative de remise en cause, par le pouvoir, de l’exercice des libertés démocratiques consacré par la constitution, libertés conquises de haute lutte ».



Enfin, le PS exprime sa solidarité et son soutien agissant, à toutes les victimes de ces « dérives autoritaires » et réaffirme son engagement ferme pour la « préservation de l’Etat de droit, où les institutions sont au service du peuple et non d’un camp politique ».