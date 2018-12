Manchester United : José Mourinho crie à l’injustice et explose contre les journalistes

Certains pensaient qu’il s’était calmé. Mais le Special One est en forme ces derniers temps. Mardi en Ligue des Champions, il avait pété un plomb en explosant les gourdes de ses joueurs en célébrant le but victorieux de Fellaini face aux Young Boys, avant de s’en prendre aux consultants : « pour mes amoureux (comprendre ceux qui parlent tout le temps de lui, NDLR), je veux juste dire, pour ceux qui aiment les stats, qu’en 14 saisons en Ligue des Champions, j’ai passé les poules 14 fois. La seule saison où je n’ai pas joué la Ligue des Champions j’ai gagné l’Europa League ».

Vendredi, c’est un José Mourinho toujours sur la défensive qui a encore fait des siennes devant les journalistes. « À Manchester United, chaque fois qu’un joueur ne joue pas c’est qu’il y a un problème, il y a toujours des rumeurs. Soit le joueur s’est mal comporté, soit le coach s’est disputé avec lui. Ça n’arrive qu’ici, vous me faites sentir comme quelqu’un de très spécial parce que je suis très différent des autres », a-t-il lancé pour démarrer son discours. Mourinho a aussi évoqué le mercato « À Chelsea quand Willian ne joue pas, il n’y a pas de problème entre lui et Sarri. Ou ce n’est jamais un problème quand Gabriel Jesus ne démarre pas un match à City, c’est juste une décision normale de Pep. Quand Fabinho ou Keita ne jouent pas à Liverpool, ils aiment toujours Jürgen et Jürgen les aime toujours. Ici, quand Paul est sur le banc c’est un problème de discipline. Quand Alexis ne joue pas c’est parce qu’il a eu une embrouille avec le coach. Ici un joueur ne peut pas avoir des hauts et des bas, et un coach ne peut pas coacher ou parler de ses joueurs », a ajouté le Portugais.

Pour Mourinho, l’analyse des journalistes est donc biaisée, et il se sent en quelque sorte victime d’une persécution. Ses décisions ne seraient pas jugées comme celles de ses collègues. Le Special One en a aussi profité pour aborder le mercato, expliquant que les Red Devils devraient être peu actifs : « je ne pense pas qu’on va recruter, si on le fait ça sera juste un joueur. Le mercato est très difficile sauf si tu veux faire des folies ou t’offrir des joueurs de second niveau ». Voilà qui est clair...