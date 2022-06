Mandat de dépôt contre Diéthié Fall, Mame Diarra Fam, Ahmed Aïdara : Birahime Seck s'insurge

« L'option de pénalisation prise par l'Etat de la participation à la marche est une atteinte grave à la démocratie et une réelle entorse à la liberté. Les mandats de dépôt contre Madame Mame Diarra FAM, Messieurs Déthié Fall et Ahmed Aïdara sont intolérables. Ces pratiques ne contribuent pas à la pacification de l'espace public. La démocratie sénégalaise doit évoluer qualitativement et non régresser. Le droit Constitutionnel à la marche doit être respecté», a déclaré M. Seck.

Le coordonnateur du Forum civil du Sénégal, Birahime Seck ne cautionne pas le placement sous mandat de dépôt des députés de l'opposition à savoir Déthié Fall, Mame Diarra Fam et le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara pour "participation à une manifestation non-autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public". Selon lui, «l'option de pénalisation prise par l'Etat de la participation à la marche est une atteinte grave à la démocratie et une réelle entorse à la liberté».