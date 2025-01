Manifestation à Ziguinchor : les conducteurs de motos dénoncent des frais cachés dans le processus d'immatriculation

Les conducteurs de deux roues de Ziguinchor (sud) sont descendus dans la rue pour protester contre le processus d'immatriculation initié par l'État. Ils dénoncent des frais supplémentaires imposés malgré l'annonce d'une immatriculation gratuite.



À travers une mobilisation en moto à travers la ville, les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une contradiction entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Ils affirment avoir découvert des coûts additionnels inattendus dans le processus d'immatriculation.



Selon la RFM, les protestataires ont convergé vers la préfecture, perturbant la circulation et assiégeant les bâtiments administratifs pour faire entendre leurs revendications. La police est intervenue pour les disperser, ce qui a donné lieu à des affrontements et une course-poursuite entre la police et les manifestants.



Pour rappel, le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, avait fait une sortie dimanche 5 janvier pour clarifier les mesures relatives à l'immatriculation des motos, qui entreront en vigueur à partir du 13 mars prochain. Il avait souligné l'importance de la réglementation et de la sécurité routière, précisant qu'aucune dérogation ne sera accordée aux propriétaires de deux-roues après cette date limite.



Selon lui, à compter du 13 mars, tous les conducteurs de motos devront impérativement procéder à l'immatriculation de leurs engins. Les services compétents, en charge de cette immatriculation, commenceront ce mardi 07 janvier dans toutes les régions, via les bureaux locaux des services des mines.