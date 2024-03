Manifestation de juin 2023 : Les étudiants soupçonnés d’avoir incendié la bibliothèque de l’UCAD, les individus du bus Tata de Yarakh sont libres

Les vagues de libération des détenus dits politiques continuent de se multiplier après la promulgation de la loi d’amnistie. C’était le cas hier lundi avec plusieurs prisonniers poursuivis pour des faits criminels. Inculpés « pour avoir incendier la bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD)», Mor Talla et Abdou Laye Mbodj ont finalement recouvré la liberté, selon le journal «Les Echos».



Respectivement étudiant en master 2 de géographie et étudiant en 3ème année de la Faculté des sciences et technologies, les deux pensionnaires de l’université de Dakar étaient accusés de faits graves qui leur ont valu un mandat de dépôt, après une interpellation de la Sûreté urbaine.



Cependant, ils ne sont pas les seuls à humer l’air. En effet, des individus accusés d’avoir fait partie du mouvement «Force spéciale» ont également été libérés. C’est le cas de Pape Mamadou Seck, Ndongo Diop et Ibra Guèye. D’après «Les Echos», Ndiaga Dia, Alioune Guèye et Cie ont aussi recouvré la liberté après leur détention. Ils étaient accusés d’avoir jetés des cocktails molotov dans le bus Tata à Yarakh lors des manifestations de juin 2023. D’autres vagues de libération sont attendues cette semaine.