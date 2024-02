Manifestation pour la libération des détenus politiques : Cheikh Omar Diagne annonce la construction d’un monument emblématique pour les détenus

Clouées dans les maisons carcérales et attendent encore d’être entendues, ou libéré, les parents de ces milliers de détenus se sont regroupés ce samedi au terrain Sacré Cœur 3 sur la Voie de Dégagement Nord (Vdn) pour exiger la libération de leurs parents en détention. Face à cette situation inique, les familles de ces détenus ont lancé, un appel au Président Macky Sall pour obtenir la libération immédiate de leurs enfants, épouses, maris, frères et sœurs. Une occasion pour Cheikh Omar Diagne d’annoncer la construction d’un monument emblématique pour les détenus.



Pour Sankara Mbaye, il est grand temps qu’on libère le peuple sénégalais : « Il faut libérer le peuple sénégalais, surtout la jeunesse sénégalaise. Le seul tore de ces jeunes détenus, c’est d’aimer leur pays. C’est de dire la vérité. Nous demandons au président de la République du Sénégal de se ressaisir. Actuellement, ce que nous attendons du chef de l’Etat est qu’il démissionne. Nous voulons qu’il quitte le pouvoir. Nous n’avons pas besoin de dialogue ».



Dans la même veine, Ndeye Magueth Thiam, mère d’un détenu libéré, ne dira pas le contraire. Elle a fait savoir que cette manifestation est bien plus qu'un simple regroupement de familles. « C'est un cri du cœur qui transcende les barrières sociales et politiques. Nous nous sommes rassemblés, non seulement pour soutenir nos proches qui sont derrière les barreaux, mais aussi pour affirmer notre droit à la liberté. J’ai un fils qui a été emprisonné. Il a été libéré le vendredi passé. Il était à la chambre 3. Depuis le 1er août il a été arrêté et mis en prison. Bien vrai que mon fils hume l’air de la liberté, mais il y a toujours des détenus politiques en prison. Voilà, pour quoi en tant que membre du collectif des familles des détenus, je dois les soutenir jusqu’à ce qu’ils soient tous libérés », a déclaré cette militante de Taxawu Sénégal.



Babacar Djiméra, habit Keur Massar détenu politique libéré à la prison du cap manuel souligne : « Nous sommes venus pour soutenir nos frères, nos sœurs. Parmi eux, nous avons des étudiants, des ouvriers, des enseignants, maçons, etc. Ils ne sont pas des voleurs. Nous exigeons leur libération pure et simple ».



Cheikh Omar Diagne venu apporter son soutien, interpelle les candidats sélectionnés : « Ousmane Sonko sera célèbre à jamais. Macky Sall, c’est fini pour toi à jamais. Aux 20 candidats qui ont été retenus, ils devaient se présenter ici aujourd’hui pour soutenir les détenus. Une fois que Sonko et Diomaye seront libres, nous allons construire un monument emblématique pour les détenus. Car vous avez versé votre sang, vous vous êtes battu pour ce pays ».