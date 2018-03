Manifestation réprimée des Sénégalais d'Espagne : Arona Diakhaté est sorti du coma

Les immigrés sénégalais d'Espagne ont marché vendredi sur la Puerta del Sol et fait face aux forces de sécurité madrilènes pour manifester leur colère suite au décès de Mame Mbaye Ndiaye jeudi. C'est dans ces circonstances qu'un autre Sénégalais du nom de Ousseynou Mbaye a été tué et un autre grièvement blessé. Ce dernier qui répond au nom de Arona Diakhaté est tombé dans un coma dès son évacuation à l'hôpital.D'après le président de l'association des Sénégalais d'Espagne, Momar Dieng Diop, leur compatriote est sorti ce samedi matin du coma et redevenu conscient.Pour rappel le gouvernement sénégalais a saisi vendredi les autorités espagnoles pour l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes des décès.