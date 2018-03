Décès de Mame Mbaye Ndiaye : Le Sénégal exige une enquête aux Espagnols

Les autorités sénégalaises sont déterminés à tout faire pour connaître la vérité sur la mort de Mame Mbaye Niang en Espagne. C'est dans sens qu'ils ont transmis leurs exigences aux autorités espagnols.



«Le gouvernement du Sénégal a appris, avec consternation, le décès de notre compatriote Mame Mbaye Ndiaye dans la soirée du jeudi 15 mars 2018 à Madrid, à la suite d’une course poursuite par la police espagnole», indique un communiqué émanant des services des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Le document d’informer que : «le gouvernement a immédiatement saisi les autorités espagnoles compétentes pour qu’une enquête soit diligentée pour déterminer les causes et circonstances » de son décès.