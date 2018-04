Manœuvres pour concilier opposition et pouvoir : Decroix «tue» l’espoir de la société civile

Le vœu de la société civile de réunir autour d’une table les acteurs politiques risque de ne pas aboutir devant la fermeté de l’opposition. Cette dernière réclame avant un quelconque dialogue avec le régime, le retrait des projets de loi dont l’un concerne le parrainage citoyen.



«Si la société civile arrive à faire en sorte que le gouvernement retire le projet de loi, nous, nous avons dit que nous sommes prêts à discuter. Mais il y a un minimum. Il faut bien le savoir», a déclaré Mamadou Diop Decroix interrogé par nos confrères de Sud Fm.



Droit dans ses bottes, le leader de And Jëf est d’avis que leur exigence est tout à fait légitime : «C’est nous qui avons toujours estimé qu’il faut s’asseoir et parler du processus électoral. On ne peut pas aller à une élection sans s’asseoir et parler. C’est le régime qui veut imposer une voie à suivre. Et c’est ce que nous avons toujours refusé».



Avec cette position de l’opposition et celle du Président Macky Sall qui avait déjà rejeté toute idée de retirer la loi controversée, les concertations voulues par Mamadou Mignane Diouf et Cie risquent de devenir une utopie.