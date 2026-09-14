Manque de personnel, pannes, locaux enclavés : le TGI de Rufisque expose ses préoccupations au ministre de la Justice

Accueillant le ministre, le Président du TGI de Rufisque a rappelé que la juridiction, installée le 10 janvier 2024, recevait pour la première fois la visite d’une autorité gouvernementale. Il a évoqué plusieurs contraintes matérielles et humaines, notamment l’exiguïté de la salle d’audience, les problèmes d’aération et de climatisation, ainsi que les dysfonctionnements liés à la plomberie et à l’assainissement.

Le déficit en magistrats, greffiers et agents administratifs a également été soulevé, de même que l’insuffisance du matériel informatique. Certains magistrats sont ainsi contraints d’utiliser leurs propres équipements. L’enclavement de la juridiction et les difficultés d’accès ont, par ailleurs, motivé une demande de moyen de transport collectif.

La Présidente du Tribunal d’Instance de Rufisque a fait état de préoccupations similaires, notamment le non-remplacement de certains agents, l’absence de connexion internet et les infiltrations d’eau dans les locaux.

Le Procureur de la République près le TGI de Rufisque a, pour sa part, insisté sur les conditions de travail difficiles du Parquet, marquées par l’absence de budget de démarrage, le déficit en personnel et les problèmes de transport dans un ressort territorial étendu.

Au nom du Barreau, le Bâtonnier a salué la visite du Ministre et relevé l’insuffisance des effectifs ainsi que les difficultés de transport auxquelles sont confrontés les usagers de la justice.

Répondant aux préoccupations exprimées, le ministre a expliqué que cette visite s’inscrivait dans une série de déplacements auprès des juridictions, destinés à mieux cerner les réalités du terrain. Il a souligné que la justice constitue un enjeu majeur nécessitant des réponses concrètes, malgré un contexte budgétaire contraignant, et a rendu hommage à l’engagement du personnel judiciaire.



Me Moussa Sarr a reconnu la nécessité de doter les juridictions de moyens suffisants. Il a notamment insisté sur l’urgence de renforcer les effectifs et indiqué que les problèmes liés à la plomberie, à l’électricité et à la connexion internet seraient examinés avec les services compétents.

Concernant l’enclavement du Tribunal, il a pris bonne note de la demande de transport collectif et indiqué qu’il saisirait les autorités compétentes au sujet de la prise en charge du transport du personnel. Il a également annoncé des démarches auprès des services informatiques pour trouver des solutions aux difficultés liées aux équipements numériques, réaffirmant ainsi son engagement aux côtés des acteurs de la justice.



Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a effectué, ce lundi 14 septembre 2026, une visite de prise de contact au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Rufisque, sis à Diamniadio. Il était accompagné des membres de son cabinet, du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar et du Premier Président de ladite Cour. Cette visite lui a permis de s’enquérir des conditions de fonctionnement de la juridiction et des difficultés rencontrées par les acteurs judiciaires.