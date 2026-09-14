Drame de la route à Touba Boustane : trois morts et douze blessés graves dans le renversement d'un tricycle

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et douze autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu ce lundi 14 septembre 2026, vers 10 heures, sur l'axe Touba – Dahra, à hauteur du village de Touba Boustane.



Selon les premiers éléments d’information, un tricycle en provenance de Wéloumbel, transportant des passagers qui se rendaient au marché hebdomadaire de Déaly, a dérapé avant de heurter violemment un arbre et de se renverser. Les victimes décédées ont été identifiées sous les noms de Serigne Ba, Adama Ka et Alla Lindé Ba.



Alertés rapidement, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra se sont rendus sur les lieux du drame pour effectuer les constatations d'usage. Les corps sans vie ainsi que les douze blessés graves ont été évacués vers le centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été immédiatement ouverte par les forces de l'ordre afin d'établir les circonstances et les causes exactes de ce drame routier.