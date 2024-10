Mansour Faye dézingue Sonko : "Travaillez! Les menaces, le faux PROJET mal plagié,...ne font qu’accroître le fossé"

Le maire de Saint-Louis (nord du Sénégal), Mansour Faye, et non moins frère de l'ancien président Macky Sall, s'est adressé au Premier ministre, Ousmane Sonko, via ses plateformes digitales. Il a exigé à ce dernier de laisser tranquille son frère et de travailler. "Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Travaillez! Il faut travailler! « Nguir Yallah ligueyyeul »! s'exclame-t-il.



M. Faye a tenu à rappeler au Pm que : "C’est sur ce terrain que des Sénégalais qui vous ont fait confiance vous attendent".



Avant de lui demander de laisser Macky Sall tranquillement. "Laissez Macky SALL tranquillement! La bave du crapaud n’atteindra pas la blanche colombe", a-t-il avancé.



Donc, a-t-il ajouté, "Les menaces, les invectives, les fausses annonces, les faux chiffres, le faux PROJET mal plagié ou même les vaines tentatives de musellement ne font qu’accroître le fossé que vous avez creusé entre vous et ce brave peuple".



Selon M. Faye, toutes les accusations portées par M. Sonko à l'endroit des anciens responsables de l'ancien régime "ne seront jamais prouvées".



"Les promesses fallacieuses, que vous aviez faites aux populations, s’amoncellent dans leur couloir d’attente sans aucune perspective, ni chance d’aboutir. Toutes les accusations portées à l’encontre d’honnêtes serviteurs de l’Etat, en son temps et qui se prolongent d’ailleurs ne seront jamais prouvées parce que tout simplement inventées de toutes pièces. C’est la marque de fabrique du PASTEF. Certains de collaborateurs ou semblables qui entonnent les mêmes refrains catastrophiques doivent se taire. Alors vraiment mettez-vous au TRAVAIL !", a-t-il conclu.