Mansour Faye : "l'autopont de Keur Massar n'a aucun problème technique ni dégâts matériels "

Lors de son intervention à l'Assemblée nationale ce mardi, pour répondre aux questions des députés, Mansour Faye a mis en lumière la situation préoccupante de l'autopont de Keur Massar. Il a souligné que les problèmes actuels ne résident pas dans la conception ou la construction de l'infrastructure elle-même, mais "plutôt dans les activités informelles et l'occupation anarchique de l'espace par les marchands ambulants".



D'après ses dires "l'autopont de Keur Massar n'a aucun problème technique ni dégâts matériels ". Avec une volonté manifeste de trouver des solutions, Mansour Faye a affirmé avoir entamé des discussions avec le préfet et le maire du département de Keur Massar, ainsi qu'avec les différents acteurs concernés. L'objectif est de parvenir à un consensus afin de résoudre les problèmes d'encombrement et d'améliorer la fluidité du transport dans ladite localité.



"Il est indéniable que l'autopont de Keur Massar a été construit et réceptionné selon les normes et les règles de l'art. Cependant, l'occupation anarchique des abords de l'autopont par les marchands ambulants entraîne des désagréments pour les utilisateurs et les riverains", a souligné le ministre des Infrastructures et du Transport.



Ce dernier a souligné, cependant, l'importance d'une approche collaborative, invitant tous les acteurs impliqués à travailler ensemble pour trouver des solutions durables. "Il est crucial de concilier les besoins des marchands ambulants avec ceux des utilisateurs de l'autopont et des résidents de Keur Massar. Une concertation et une planification adéquates permettront de résoudre les problèmes d'encombrement et d'améliorer la mobilité dans la région", a-t-il conclu.