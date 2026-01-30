Sanctions contre le Sénégal et le Maroc : Patrice Motsepe brise le silence

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est enfin sorti de son silence après les sanctions infligées au Sénégal et au Maroc. Dans un communiqué, le patron du football africain a annoncé avoir sollicité la tenue d’une réunion exceptionnelle du Comité exécutif (COMEX) afin de réexaminer ces sanctions.



«Je suis absolument déterminé, tout comme le Comité Exécutif de la CAF (COMEX) et les Présidents des Associations Membres de la CAF, qui représentent 54 pays africains, à préserver et à renforcer l’intégrité, la réputation et la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF. J’ai été profondément déçu par les incidents inacceptables survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025 », a-t-il dit.



M. Motsepe dit avoir pris acte de la décision rendue par la Commission de Discipline de la CAF, annoncée le mercredi 28 janvier 2026. « Je respecte pleinement l’ensemble des décisions de nos instances judiciaires, auxquelles je me conformerai strictement. J’ai convoqué une réunion du Comité Exécutif de la CAF (COMEX), la plus haute instance décisionnelle de la CAF en dehors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, afin d’examiner les règlements de la CAF, y compris le Code Disciplinaire. Cet examen vise à garantir que les organes judiciaires de la CAF disposent de pouvoirs suffisants pour infliger des sanctions appropriées et dissuasives en cas de violations graves des Statuts, Règlements et du Code Disciplinaire de la CAF, ainsi que pour tout comportement portant gravement atteinte à la réputation, à l’intégrité, au respect et à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF ».



Selon Motsepe, ces dernières années, la CAF a considérablement amélioré la qualité, l’intégrité, l’indépendance, les compétences et l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match. « Nous sommes déterminés à allouer des ressources financières supplémentaires ainsi qu’une expertise technique renforcée afin de garantir que la qualité, l’intégrité, l’impartialité, les compétences et l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match soient comparables à celles des meilleurs au monde », a-t-il fait savoir.



« L’une des premières décisions que j’ai prises en accédant à la Présidence de la CAF a été d’assurer l’indépendance et l’impartialité de la Commission des Arbitres de la CAF, composée de membres proposés par les 54 Associations Membres de la CAF, ainsi que des arbitres les plus qualifiés et respectés du continent », a affirmé Motsepe, soulignant qu’il est essentiel que les arbitres africains, les opérateurs VAR et les commissaires de match «soient perçus, respectés et reconnus comme impartiaux, équitables et de niveau mondial ».



« Je suis convaincu qu’avec les réformes supplémentaires et les mesures d’envergure que nous mettons en place, le football africain et les compétitions de la CAF continueront d’être respectés, admirés et de figurer parmi les meilleurs au monde », a conclu Motsepe.