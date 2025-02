Mansour Faye réagit au mandat de dépôt de Farba Ngom : "son Altesse est heureux : sa commande exécutée !!"

Le maire de Saint-Louis et ancien ministre des Transports, Mansour Faye, a réagi avec force à l’annonce du placement sous mandat de dépôt de Farba Ngom, maire d’Agnam. Dans une déclaration parvenue à PressAfrik, Mansour Faye a exprimé son indignation en remettant en question les raisons de cette incarcération. Il a posé une question provocatrice : "Au juste, qu’est-ce que Farba a commis comme délit ?" Pour lui, ce mandat de dépôt serait avant tout la conséquence de la "menace d'Agnam", insinuant que des pressions extérieures auraient influencé cette décision judiciaire.



Dans sa note, le maire de Saint-Louis dénonce une justice qu’il estime affaissée, soumise aux caprices d’un "petit prince", une allusion sans ambiguïté aux autorités qu’il accuse de manipuler la justice à leur guise. "Notre justice est à terre. Elle s’est affalée devant les caprices d’un petit prince qui n’a d’autres ambitions que d’extérioriser un haineux complexe qui le ronge et qui va le détruire", a-t-il fustigé.



Mansour Faye poursuit son attaque en critiquant la gestion du pouvoir en place. Selon lui, l’incompétence et l’incapacité à répondre aux préoccupations économiques des Sénégalais seront les causes de la chute de ce régime. Il considère l'emprisonnement de Farba Ngom comme le signal d'une dégradation politique. "L'emprisonnement injuste et injustifié de Farba sonne comme le début de la fin de ce régime!!", a-t-il ajouté.



Dans ses propos, Mansour Faye dépeint un tableau sombre du gouvernement actuel. Il parle d’un président "isolé" qui ne prend pas ses responsabilités, d’un Premier ministre, qu’il qualifie de "SAS demi-dieu". Qui, selon lui, nuit à l'image de la diplomatie sénégalaise et menace la cohésion nationale. "Un Président isolé qui n’assume pas ses responsabilités, un PM alias SAS ‘demi-dieu’, en roue libre, qui ternit l’image de notre diplomatie, désagrège la cohésion nationale et menace l’intégrité territoriale, voilà le nouveau visage du Sénégal d’aujourd’hui", a déploré Mansour Faye.



L’ex-ministre des Transports a tiré une sonnette d’alarme : "LE SÉNÉGAL EST EN DANGER!! Avec une complice coupable : notre Passivité!!!".