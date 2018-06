Marcelo recadre Cristiano Ronaldo et drague ouvertement Neymar

Partira, partira pas, l'avenir de Cristiano Ronaldo est un dossier brûlant du côté du Real Madrid. En désaccord avec son président, Florentino Pérez, sur plusieurs sujets, l'international portugais a indiqué une forme de mal-être et pourrait s'envoler vers d'autres cieux cet été. Pourtant, Marcelo, son coéquipier, n'est pas inquiété outre mesure par cela, mais aimerait que Cristiano Ronaldo conteste moins les choix du club et du président.



Présent en conférence de presse ce jeudi avec le Brésil, Marcelo a recadré l'international portugais qui souhaite avoir les pleins pouvoir au Real Madrid : « Cristiano Ronaldo n'est pas le propriétaire du Real Madrid. Si le président veut quelqu'un, il l'achète. Ce n'est pas comme si la présence de Cristiano dans l'équipe empêchait Neymar de venir. Je veux que Cristiano reste, tous les joueurs le veulent. Mais les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre ».



Neymar successeur de Cristiano Ronaldo

L'international brésilien est convaincu que son compatriote, arrivé l'été dernier au PSG en provenance du FC Barcelone, portera un jour le maillot des Merengue : « Les portes du Real Madrid sont toujours ouvertes pour Neymar. Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid. Je pense qu'un jour, Neymar jouera au Real Madrid. Mais je ne sais pas quand ».



Le latéral du Real Madrid voit bien son compatriote succéder à Cristiano Ronaldo dans quelques années au Ballon d'Or : « Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu le critère pour attribuer le Ballon d'Or. Je ne sais pas si c'est grâce aux titres, à la saison, à la qualité du joueur. Cela dépend des votes. Celui qui a le plus de votes, l'emporte. Pour moi Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du moment et Neymar, bien évidemment, sera pareil que Cristiano Ronaldo ».



Marcelo a également profité de ce point presse pour défendre Sergio Ramos suite aux critiques en raison de la blessure de Mohamed Salah et de son coup adressé à Loris Karius : « Je connais Sergio Ramos depuis douze ans et c'est ennuyant pour les gens que l'on ait gagné trois Ligue des champions consécutives et tout le monde parle de pourquoi le gardien a été battu. Il faut plus mettre en valeur les trois titres que le Real Madrid a réussis par ses propres moyens. Une erreur du gardien est plus mise en avant que les trois buts. Le gardien a assumé ses responsabilités ».