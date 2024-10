Marché central aux poissons de Kaolack : les commerçants dénoncent leurs conditions de travail et menacent ...

Ce matin, lors d'un point de presse à Kaolack, les commerçants du marché aux poissons ont exprimé leur mécontentement face aux conditions de travail dans leur lieu de vente. Atou Ndiaye, leur président, a expliqué que cette conférence avait pour but de faire entendre leur voix auprès des autorités. "Nous avons organisé ce point de presse pour dénoncer l'insalubrité du marché. L'eau s'écoule de partout. Les commerçants sont épuisés, et cette rue est l'une des plus fréquentées de Kaolack, de quatre heures du matin à midi", a-t-il déclaré.



Selon Atou Ndiaye, cela fait plus de trois mois que les eaux usées de l'ONAS s'écoulent dans cette rue. Malgré plusieurs marches de protestation et points de presse, aucune autorité n'a répondu à leurs préoccupations. "À partir d'aujourd'hui, nous allons prendre nos responsabilités. Nous mettons en œuvre le plan A, et si la situation n'est pas résolue d'ici demain, nous passerons au plan B. Nous n'allons pas payer de taxes tant que ce problème persiste. Nous faisons appel au président de la République et au ministre de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, pour trouver une solution", a-t-il ajouté.



Le marché aux poissons de Kaolack a un besoin urgent d'aide pour remédier à cette situation d'insalubrité. À Kaolack, tous s'accordent à dire qu'il est crucial d'assainir ce marché pour le bien-être de tous.