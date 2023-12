Marché central de Rufisque : les vendeurs de poissons déplorent une concurrence illégale des marchands ambulants

Les commerçants qui occupent le marché au poisson de Rufisque sont très remontés contre les ambulants qui, selon eux, empêchent les clients d’accéder au marché. Ibrahima Diack, président du marché au poisson de Rufisque et porte-parole du jour s’est confié au micro d’Iradio.



« Actuellement si vous partez au dehors du marché vous allez voir les marchands ambulants partout et même le simple fait de se déplacer est difficile et ça c’est anormal », fustige-il.



Le président du marché au poisson indique qu'« Il y a tout récemment un lieu qui a été octroyé aux vendeurs de légumes et le lieu comporte plus de 1000 places mais à l’ instant où je te parle, vous y allez, vous allez trouver personnes, ce n’est pas normal », déplore Ibrahima Diack qui souligne également le problème d’insécurité. « S’y ajoute l’insécurité due à l’absence des services d’ordre au sein du marché. »



Les vendeurs de poisson appellent les autorités à l’organisation du marché car il y a suffisamment de place pour tout le monde. « Tout ce dont on a besoin c’est que ces marchands regagnent le marché comme ça tout le monde va y trouver son compte ».



Par la voix de Diack, les vendeurs de poisson demandent au maire à savoir le maire de la ville, le maire de la commune Est de réagir face à cette situation. « Il avait l’ancien préfet qui s’est battu corps et âmes pour réguler le marché, mais il partit malheureusement, depuis lors on nous donne des rendez-vous auxquels ils ne tiennent pas ».L’insalubrité y règne au marché de poisson de Rufisque est insupportable. Les commerçants pointent du doigt les maires de la ville et de la commune de l’EST qui ne répondent pas aux sollicitations.