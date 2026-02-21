Réseau social
Marche contre les bavures policières : le préfet de Dakar donne son feu vert pour ce samedi
La marche pacifique du « Collectif contre Les Bavures Policières » a été autorisée par le Préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye. Elle est prévue ce samedi 21 février 2026.  
 
Les horaires et l'itinéraire de la marche pacifique sont fixés ainsi qu'il suit:
 
Horaires:
 
Début de la manifestation: 15 heures:
 
Fin de la manifestation et dislocation: 
17 heures.
 
Itinéraire: Casino Liberté : (point de départ) - Boulevard Bourguiba - Rond-point jet d'eau : (point de dislocation)
 
 
Moussa Ndongo

Samedi 21 Février 2026 - 08:31


