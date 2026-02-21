Marche contre les bavures policières : le préfet de Dakar donne son feu vert pour ce samedi

Les horaires et l'itinéraire de la marche pacifique sont fixés ainsi qu'il suit:

Horaires:

Début de la manifestation: 15 heures:

Fin de la manifestation et dislocation:

17 heures.

Itinéraire: Casino Liberté : (point de départ) - Boulevard Bourguiba - Rond-point jet d'eau : (point de dislocation)

La marche pacifique du « Collectif contre Les Bavures Policières » a été autorisée par le Préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye. Elle est prévue ce samedi 21 février 2026.