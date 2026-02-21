Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Zale Mbaye interpellé par la BR de Keur Massar

Saliou Mbaye, alias Zale, connu pour ses vidéos sur TikTok, a été interpellé ce vendredi 20 février par la Brigade de Recherches de Keur Massar, selon des informations de Solo Médias.
D’après la même source, son arrestation s’inscrit dans le cadre de l’enquête portant sur un groupe impliqué dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, dite des homosexuels.
Il devient ainsi le 21e suspect arrêté dans le cadre de ce dossier.
À noter que Saliou Mbaye aurait déjà été interpellé par le passé à Kaolack, dans le centre du pays, pour une affaire similaire.
