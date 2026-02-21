Il tentait de fuir vers la Gambie : comment Zale Mbaye a été arrêté par les gendarmes

Après l’éclatement de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et plusieurs autres personnes, le tiktokeur aurait quitté Dakar pour se réfugier dans le département de Nioro, dans la région de Kaolack, au centre du pays.

Toujours selon la même source, il attendait le moment opportun pour traverser la frontière et rejoindre la Gambie.

Informés par leurs collègues de la Brigade de Recherches de Massar, les gendarmes de Nioro ont finalement localisé le suspect dans le quartier Nouroulaye, où il a été interpellé dans la soirée. Il devient ainsi le 21e individu arrêté dans le cadre de cette enquête.

Placée en détention, la personne concernée devait être transférée à Dakar ce samedi, précise Seneweb.

On en sait davantage sur l’arrestation de Saliou Mbaye, alias Zale, célèbre pour ses vidéos sur TikTok. D’après des informations rapportées par Seneweb, c’est la Brigade territoriale de Nioro qui a mis un terme à sa cavale.