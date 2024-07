Marché de l'emploi pour l'année 2022-2023 : une évolution en dents de scie

Le marché du travail a bien été éprouvé pendant l’année 2022-2023. D’après le rapport annuel des statistiques du travail, les contrats de travail enregistrés dans les inspections du travail ont connu une chute de 15%. Cette mauvaise santé de l'emploi n’affecte pas pour autant la mise sur pied de nouvelles entreprises. Puisque d’après toujours le même rapport, la création de nouvelles entreprises a grimpé de 15%. "Les déclarations d'entreprises auprès des services des inspections du travail et de la sécurité sociale ont enregistré 2012 établissements', mentionne le document.

Le seul bémol reste la perte de 579 emplois au cours de l'année 2023 renseigne toujours la même source.





Sous le même angle, poursuit le rapport, en 2023, le marché de l’emploi salarié a enregistré 61036 nouveaux postes. Et ces emplois, renseigne, toujours le document sont de 50,79% de contrats à durée déterminée et 31,31% de contrats à durée indéterminée, 6, 32% de contrats de stage et 5, 29% de contrats saisonniers.