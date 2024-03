Marché de réparation navale : le ministre de la Pêche dément les travailleurs de Dakarnave et annonce la préservation des emplois

Le ministre de la Pêche et de l’économie maritime dément les allégations du syndicat autonome des travailleurs de chantiers naval. Les syndicalistes parlent de rupture abusive de contrat. Pape Sagna Mbaye quant à lui, précise que ce contrat est arrivé à son terme et ne sera pas renouvelé, qui selon lui, c’est une décision de souveraineté. Le ministre rassure toutefois les travailleurs et annonce que les emplois seront préservés.



« L’Etat a décidé de mettre en avant cette notion de souveraineté de sûreté et de sécurité concernant Dakarnave », a-t-il déclaré sur RFM, soulignant que la « marine est la structure la plus habilitée à assurer la surveillance de nos côtes et surtout les plateformes ».



La marine qui monte en puissance de l’ensemble de ces frégates de ces navires de guerre qui ont été achetés, elle doit recevoir encore trois navires de guerre. Cette marine doit recevoir encore trois autres bâtiments pour compléter sa flotte.



Pour Pape Sagna Mbaye, la marine doit pouvoir se bénéficier d'une notion de priorité. Selon lui, la « première condition du Président Macky Sall dans cette nouvelle concession, c’est la préservation de tous les emplois directs et indirects ». D’après le ministre, « aucune exception ne sera acceptée pour une soi-disant perte d’emploi. Ce n’est pas possible. Et si c’est ça le problème des travailleurs, ce point de vue, ils n’ont qu’à le mettre de côté. C’est réglé ».



« Je suis dans un Etat qui se respecte. Un ministre ne peut pas enjamber un Premier ministre, faire fi des directives du président de la République, enjamber la DCMP (Direction centrale des marchés publics) et l’ARCOP (Autorité de régulation de la commande publique) nous ne sommes pas dans une jungle. J’en profite pour dire ces gens qui mettent la pression basta », a lancé ministre de la Pêche et de l’économie maritime.