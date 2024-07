Marche pacifique des travailleurs des ex Sotrac, Amma, et Sias: « nous réclamons notre argent, nous ne quémandons pas », Mariko Diakhaté Mbaye

Ces sexagénaires (âgées de plus de 60 ans) ont affronté le chaud soleil pour exiger du gouvernement de « Sonko et Diomaye » le paiement de leur argent. Accompagnés de leurs familles, ces retraits ont fait le trajet du rond-point jet d’eau jusqu’au rond-point liberté 5. En cours de route, trois d’entre eux se sont écroulés par terre à cause de la chaleur. Les deux ont été évacués par les sapeurs-pompiers quant au troisième un vieux de plus de 70 ans très mal en point, répondant au nom de Diallo, les sapeurs ont demandé à ce qu’il soit évacué à l’hôpital.



Mariko Diakhaté Mbaye ex -agent Sotrac, d’ailleurs, le « plus ancien de tous ces agents », qui s’est confié au micro de Pressafrik, est revenu en détail sur ce dossier qui date de « 1998 sous le régime de l’ancien Président Abdou Diouf ».



« Je suis le plus ancien des agents de la Sotrac. Je sais tout ce qui se passe à Sotrac. Cette situation date de 1998, lorsque le Président à l’époque, Abdou Diouf avait décidé de manière vile et unilatérale de fermer ces structures que sont la Sotrac, le Sias, Amma Sénégal, Sodefitex, Sodeva, Sotiba Simpa Afrique, Sodesca, entre autres. Il a profité de son voyage pour donner des instructions à Mamadou Lo qui fut ministre du budget de fermer ces structures », a fait savoir M. Mbaye.



A l’en croire, « Depuis 1998 jusqu’à présent, nous courrons derrière notre argent. Feu Hamad Dansokho et Landing Savané avaient organisé des marches pacifiques où on avait même porté des cercueils, ça s’est passé au boulevard de la République, mais en vain. En 1998, Abdoulaye Wade alors opposant est venu nous trouver au dépôt de Ouakam au mois de mai 98, lors des législatives et nous a convaincu que si jamais il gagnait, il règlera ce problème. On l’a cru et nous sommes même allés dire à Abdou Diouf que nous les anciens de la Sotrac, sommes tous derrière Abdoulaye Wade. Arrivé au pouvoir, on lui a laissé 8 bonnes années, pour qu’il se penche sur notre cas. En 2008, il nous a remis 8 milliards de façon déplorable. Au lieu de nous les remettre, il les a remis à des syndicalistes qui en ont fait ce qu’ils veulent. Ils ont distribué cet argent à des ministres, des députés, à n’importe qui", a-t-il souligné.



Mariko Diakhaté, qui estime que cet argent leur revient de droit, a indiqué que la bataille va se poursuivre tant qu’ils ne reçoivent pas leur dû. Et que même si eux, ils venaient à quitter ce bas monde, leurs fils, et même petit fils vont réclamer cet argent informant que la banque mondiale à éjecté 27 milliards de FCFA pour la liquidation de Sotrac.



« On est fatigué de courir derrière cet argent. Beaucoup d’entre nous sont morts, d’autres sont malades, d’autres logent dans des habitations déplorables. La banque mondiale avait éjecté 27 milliards FCFA pour la liquidation de la Sotrac. Lors d’une audience avec Antone Felix Diome, j’avais soulevé le sujet. C’était un jeudi soir, il a demandé sur quoi nous nous basons pour réclamer 9 milliards à l’Etat. Je lui ai répondu, va voir Mimi Touré et demande lui où on a inscrit les 27 milliards de FCFA éjectés par la banque mondiale pour la liquidation de la Sotrac. Il m’a remis le dossier pour que je l’examine, j’ai passé une nuit blanche rien que pour comprendre ce qui y est inscrit. C’est suite à cela que j'ai dit à mes collègues que ces gens ne vont plus nous rappeler et c’est le cas », a déclaré M. Diakhaté Mbaye.



Il a également affirmé que la somme a déjà été votée dans le budget 2023 et que le régime en place n’a juste qu’à leur remettre cet argent qui est déjà disponible, car c’est leur argent. « L’argent est déjà voté dans le budget 2023, donc qu’attendent- ils pour nous remettre notre argent vu que c’est déjà budgétisé. Cet argent nous revient de droit donc si jamais il arrivait que nous quittions ce monde, nos enfants voire nos petits-fils réclameront cet argent. C’est notre argent ça nous revient de droit et on ne va pas le laisser comme ça », indiqué Mariko Mbaye révélant que c’était au total, une somme de plus de « 14 milliards ».



Ajoutant : « la tabaski de l’année dernière, on nous a remis un milliards six cents FCFA à partager. Si cet argent ne nous a pas été offert, qu’ils le déduisent des neuf milliards et nous payent nos 8 milliards FCFA restants. Je suis à la sotrac depuis le 12 février 1972 donc je maîtrise ce dossier. Ils doivent nous payer notre argent même pour nos collègues décédés. On ne quémande pas, on ne demande pas un prêt, on réclame notre dû. Ils n’arrivent pas à nous payer et pourtant, ils offrent des millions voir des milliards FCFA comme du pain. Qu’ils nous paient notre argent, c’est tout ce que nous réclamons, notre argent », a-t-il imploré.