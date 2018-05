Mardi décisif au procès des présumés terroristes: la grande réplique des avocats de Imam Ndao

Le procès des présumés terroristes va se poursuivre ce mardi avec les avocats de l’Imam Aliou Ndao. Ces derniers vont essayer de remuer ciel et terre pour tirer d’affaire leur client contre le réquisitoire « de feu » du maître des poursuites qui a requis 30 de prison ferme.



Lors des plaidoiries de ce matin, les avocats de la défense ont continué de réclamer l’acquittement pour leurs clients. Selon eux, aucune preuve pouvant étayer des actes terroristes n’a été prouvé par le parquet. Pour Me Abou Dialy Kane avocat de l’étudiant Alpha Diallo aucun acte terroriste n’a été enregistré dans ce dossier. «La justice n’a pas le droit de s’égarer. Le terrorisme n’existe pas au Sénégal », a-t-il dit.



Me Ousseynou Ngom a souligné également lors de sa plaidoirie le caractère du dossier qui est dans une tournure de stigmatisation de la communauté des ‘’ Ibadou Rahman’’. « Certains ont dit que ce dossier est dans une tournure de stigmatisation d’une communauté, qui sont ‘’les Ibadou Rahman’’. Il est dangereux de faire de la stigmatisation en disant que ‘’Ibadou Rahman’’ égale terroriste. Parce que devant cette barre, il n'y a que des Ibadous », a déclaré la robe noire. Me Babacar Ndiaye avocat de l'accusé Moustapha Diatta a fait sa plaidoirie en insistant sur l’absence d’éléments matériels pour conforter l’accusation. D’après Me Ndiaye "si on devait poursuivre quelqu’un pour acte de terrorisme ce serait bien Nicolas Sarkozy. Parce que c’est lui qui a créé cette situation". Selon les dires du parquet, son client Moustapha Diatta avait aidé la femme d’Abdallah Ba à rejoindre son mari en Lybie.



« Si on doit emprisonner des gens parce qu’ils ont une intention, je pense qu’on a ouvert la porte à l’arbitraire »



Quant à Me Demba Ciré Bathily il a relevé qu'en matière criminelle, la présence de la défense est obligatoire. «Dans le cadre de l’administration de cette justice, c’est qu’on fait semblant et à partir de ce moment nous ne sommes plus dans l’administration de la justice. En matière criminelle la présence de la défense est obligatoire », a plaidé la robe noire. Avant de poursuivre, le juge d’instruction doit savoir que si la défense n’est pas là, il doit commettre un avocat d’office.