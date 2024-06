Mariam Dicko Konan où l'histoire de la pièce de monnaie de 25 F

Mariam Dicko Konan, c'est de l'image de cette femme sur la pièce de 25 francs CFA avec une burette de chimiste. Cette ivoirienne née en 1944 à Abidjan et morte le 05 juin 2024 dans la même ville est la première femme chimiste ivoirienne. Interrogée sur son image gravée sur la pièce de 25 F, Mariam Dicko Konan dira que c'était un fruit du hasard. Sur cette histoire relevant d'un vrai hasard, elle confie qu'elle était dans son laboratoire en train de travailler quand un de ses amis, Konan Yao, est venu lui rendre une visite de courtoisie. Ce dernier étudiait dans le même lycée, mais en section arts et métiers. Ce serait au cours de cette visite dans le laboratoire de Mariam Dicko à Shell qu'il a commencé à prendre des clichés, juste pour s'amuser. Quelques clichés, notamment celui de la photo de la pièce, se retrouvent dans une revue ivoirienne nommée 10 ans de progrès après l'indépendance. Cette revue, par le fruit du hasard, se retrouva à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.



Quelques années plus tard, un de ses camarades de classe, en la personne de Leonard Kalmogo, qui était à cette époque ministre des Finances de la Haute -Volta (actuel Burkina Faso), aurait appelé Mariam pour l'informer que sa photo se trouvait sur la pièce de 25 F CFA.



Aujourd'hui, il faut dire que cette histoire de la pièce de 25 francs CFA est peu connue des nombreuses générations. Evoquant cette partie de la vie de Madame Konan sur RFI, l'historien Jean-Noël Loukou explique, "le premier symbole est l'hommage aux femmes africaines. Soit à celles qui ont contribué à la lutte anticoloniale, comme Marie Koré, soit celles qui se sont investies dans la science comme Mariam Dicoh. Le 2e symbole est d'encourager les femmes à s'intéresser au domaine scientifique et technique. Il faut des modèles inspirants et je pense qu'elle en était un".



A ceux qui suggéraient, madame Konan d'ester la BECEAO en justice, elle dira tout simplement, " c'est un honneur pour moi que de représenter le pays et l'Afrique sur cette pièce, jamais, je ne ferai une chose pareille".