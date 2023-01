Marine Le Pen est arrivée au Sénégal pour une visite de trois jours

Marine LE PEN, cheffe de file du Rassemblement national (RN) est arrivée au Sénégal ce 16 janvier 2023 pour une visite de trois jours, a appris PressAfrik de sources aéroportuaires.



Si la stratégie politique est calculée, Marine Le Pen ne se déplacera pas «les mains vides» au Sénégal. Dans une tribune publiée ce lundi dans l’Opinion, la potentielle future candidate à l’élection présidentielle de 2027 détaille ses ambitions : redorer une relation parfois tumultueuse entre le Sénégal et la France, afin de «peser ensemble, à l’OMC comme dans les négociations de bloc à bloc, pour réussir cette conciliation complexe de l’équilibre des sociétés avec les exigences d’une croissance soutenable». À ce titre, la responsable politique évoquera la sécurité alimentaire, la santé, et surtout l’industrialisation de l’Afrique.





Pour ce faire, le choix du Sénégal n’a rien d’un hasard. Alors qu’elle avait recueilli 6,09 % des suffrages des ressortissants français au Sénégal, à l’occasion du premier tour de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen entend bien s’inscrire dans la continuité de la «conquête» de ce pays pour lequel elle avait appelé, entre les deux tours, à ce qu’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies lui soit attribué.



Sur place, Marine Le Pen se retrouvera dans un pays dont la situation politique est pour le moins tendue, avec un président de la République qui achève son second mandat, le dernier selon la Constitution du Sénégal, et qui vient de perdre sa majorité absolue lors des législatives organisées l’été dernier. Un contexte politique qui n’est pas sans rappeler celui de la France, que la cheffe des RN ne manquera pas d’évoquer avec ses homologues sénégalais.