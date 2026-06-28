Marine Nationale : le patrouilleur NIANI déployé aux États-Unis

Le patrouilleur NIANI de la Marine nationale sénégalaise prend part à l’exercice naval international FLEETEX 250, organisé au large de Norfolk, en Virginie, du 22 au 29 juin 2026. Selon le communiqué de l'armée, le Sénégal figure parmi les rares nations africaines à engager un navire dans ces manœuvres multinationales dirigées par la marine américaine, qui réunissent des forces militaires des cinq continents.



Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, dont les festivités de « Freedom 250 » ont débuté à Norfolk avant la phase opérationnelle en mer. Durant cet entraînement, l’équipage sénégalais teste ses capacités tactiques et son interopérabilité aux côtés de grandes puissances maritimes dans des scénarios complexes.



À la fin de cet exercice, le patrouilleur NIANI fera route vers New York. Le bâtiment militaire y représentera le Sénégal le 4 juillet 2026 lors de l’International Naval Review 250, une grande revue navale internationale qui rassemblera des navires de guerre provenant de 27 pays.