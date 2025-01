Maroc: plan de riposte face à un inquiétant retour de la rougeole

L’épidémie de rougeole continue de gagner du terrain. C’est désormais le Nord du royaume qui est touché. La maladie se répand dans une population qui n’est plus assez immunisée. Le docteur Tayeb Hamdi est le vice-président de la fédération nationale de santé au Maroc.



« Nous avons un problème de sous-vaccination et donc nous n’atteignons plus les objectifs. Le Maroc était champion de la vaccination des enfants. On atteignait toujours les 84 ; 96 % », indique le docteur Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération nationale de Santé au Maroc.



« L’hésitation des familles »

De son côté, Amine Tahraoui, ministre de la Santé, pointe du doigt « l’hésitation des familles » à faire vacciner les enfants, mais aussi la « pandémie de Covid-19 » qui a perturbé le fonctionnement normal des systèmes sanitaires, avant d’ajouter qu’« il faudrait réactiver, d'une manière systématique, la surveillance épidémiologique car c’'est le seul moyen pour pouvoir cerner les cas de rougeole et les foyers de rougeole, avant leur propagation. »



Le ministère de la Santé a ainsi lancé un plan de riposte contre la rougeole pour détecter rapidement les contaminations. Une campagne nationale de rattrapage vaccinal pour les mineurs est également en cours.



« Un vaccin sûr »

« Le vaccin de la rougeole est un vaccin qui est sûr. C'est un vaccin qui est très efficace. Une vaccination à 2 doses, cela protège pendant toute une vie », précise le docteur Tayeb Hamdi.



Les professionnels de santé appellent à une mobilisation générale pour stopper la propagation de la maladie.