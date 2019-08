Maroc: un Sénégalais meurt en voulant sauver un chien de la noyade

Un geste humain mais, surtout, courageux, a coûté la vie à un ressortissant sénégalais qui a essayé de sauver un chien de la noyade. Celui-ci, pris au piège dans un grand étang, se battait pour échapper à une mort certaine.



Un semblant d’étang, se trouvant dans une ferme agricole, dans la région de Chichaoua, était sur le point d’engloutir un chien, qui luttait pour sortir, quand un jeune homme d’origine sénégalaise s’est aventuré pour le sauver, rapporte le média marocain bladi.net.



Mal lui en avait pris, puisqu’il a été pris au piège de l’étang. Ne pouvant garder son équilibre dans l’eau, le jeune sénégalais a fini par perdre conscience et la vie, dans une scène triste et, surtout, très émouvante.



Les autorités locales, ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux de l’accident. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès, tandis que la dépouille du défunt a été conduite à la morgue de l’Hôpital provincial de Marrakech.