Martin S, tabasse la serveuse parce qu'elle a refusé de répondre à ses avances

Martin S est assurément un drôle de client. S’étant présenté au bar-restaurant « Chez Poumon » à Nord Foire, il passe sa commande. Occupée à servir d’autres clients, la serveuse Oulimata lui demande de patienter tout en s’occupant d’autres clients. Après cette tâche, elle présente la canette de bière au sieur Martin S. Celui-ci pose ses mains sur les fesses de la demoiselle avant de lui faire des avances, l’invitant à rentrer avec lui après son service.



La serveuse, pour se débarrasser de ce client d’un autre genre, lui fait savoir qu’elle est occupée. Le client s’énerve et lui donne un coup de poing. Ne s’en arrêtant pas là, il la frappe avec une bouteille de bière. Ayant porté plainte, le client a été cueilli. Face aux policiers, il reconnait les faits qui lui sont reprochés. « J’ai été obsédé par la serveuse du bar. C’est la raison pour laquelle je viens chaque jour prendre un verre avant l’heure du couvre-feu. Puisqu’elle a décliné plusieurs fois mes invitations, je me suis senti offensé. C’est la raison pour laquelle, je me suis emporté et l’ai battue » a-t-il expliqué tout en regrettant son acte. Suite à ses aveux, il a été déféré au parquet, rapporte Le Témoin.