Massacres des peuls au Mali: Fatou Bensouda procureure de la CPI se saisit du dossier

Les violences répétées dans le centre du Mali sont extrêmement préoccupantes. Le samedi 23 mars, le village d'Ogossagou, situé dans la région de Mopti, a été le théâtre d'attaques barbares au cours desquelles plus de 130 civils innocents, dont des femmes et des enfants, auraient été massacrés et des dizaines d'autres grièvement blessés. Sur ce, la procureure de la CPI, la gambienne Fatou Bensouda s’est rendue à Bamako pour voir si le massacre de 130 habitants de villages peuls relève de crimes contre l’humanité.



« Je condamne fermement ces crimes et appelle toutes les parties concernées à s'abstenir de recourir à la violence. Mon Bureau est en contact étroit avec les autorités maliennes, notamment dans le cadre de ces événements signalés récemment. Il prendra toutes les mesures qui s'imposent, en complémentarité avec le système de justice pénale du Mali, afin de veiller à ce que ceux qui ont participé ou contribué de toute autre manière à ce qui semble être des crimes abominables susceptibles de relever de la compétence de la Cour pénale internationale (la «CPI» ou la «Cour») fassent l'objet d'une enquête et de poursuites. Dans l'immédiat, une délégation du Bureau va rencontrer cette semaine les représentants des autorités compétentes pour discuter de ces questions », soutient t-elle.



Toutefois, la procureure dans sa déclaration prévient « Quiconque incite à commettre ou commet des actes de violence notamment en ordonnant, en sollicitant ou en encourageant la commission de crimes relevant de la compétence de la CPI, ou en y contribuant de toute autre manière, s'expose à des poursuites devant la Cour, dans le plein respect du principe de complémentarité. Les violences doivent cesser. »