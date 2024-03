Matam : Le FEDEMA veut participer au développement « socio-économique » de la région

La Fédération pour le développement socio-économique de Matam (FEDEMA) souhaite participer au développement de cette région, à travers des financements pour les femmes et l’entrepreneuriat pour les jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, a indiqué dimanche son président, Bocar Sow.



« FEDEMA a pour unique but d’œuvrer pour le développement de la région de Matam, en aidant les femmes à avoir des financements, et pousser les jeunes à entreprendre dans des secteurs, comme l’agriculture et l’élevage. Nous allons aider les jeunes à sortir du chômage en les invitant à poursuivre leurs études afin d’avoir des qualifications qui peuvent leur ouvrir les portes de l’emploi », a déclaré Bocar Sow, cadre à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP).



Le fondateur de FEDEMA s’exprimait à l’occasion de la finale de la première édition du tournoi FEDEMA, jouée à Thiambé, dans la commune d’Ogo, rapporte l’Aps.