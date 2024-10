Matam : Me Malick Sall et compagnons quittent la coalitionTakku Wallu Sénégal

Dans un communiqué en date du 08 octobre 2024, les amis de Me Malick Sall, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice ont tenu à exprimer leurs frustrations survenues lors des investitures sur les listes électorales, en vue des prochaines législatives. Ainsi, ces anomalies ont eu pour conséquence directe le départ de Me Sall de la Coalition entrainant avec lui un beau monde. Dont El Hadji Amadou Thimbo, Abdul Guissé, ancien sénateur, etc.



Les amis de Me Sall ont étalé dans leur missive les raisons de leur départ de la coalition dirigée par Macky Sall.

"Les investitures de la coalition Takku Wallu Sénégal, coalition dirigée par le Président Macky SALL ont, une fois de plus, illustré la duplicité et la fourberie dans le pilotage de l’APR dans le département de Matam avec la bénédiction du patron du parti" ont fustigé Malick Sall et compagnons. En voie intelligible, ces derniers accusent Macky Sall de cautionner "une nouvelle fois l'ostracisme des oligarques de l'APR", ont argué les partisans de la robe noire, Malick Sall.



En clair, ils accusent sans ambages Macky Sall d'avoir cautionné cette forfaiture. "Après la traîtrise lors des précédentes élections locales, le gazage des forces vives de l’APR de Matam à Matam lors de la précampagne des dernières législatives, le Président Maky SALL vient de cautionner une nouvelle fois l’ostracisme des oligarques de l’APR", ont ajouté les amis de Malick Sall.