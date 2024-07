Matam : Noyau sportif football club Iyane (NSFCI) de Taïba est champion régional de football senior

L’équipe du centre de formation Noyau sportif football club Iyane de Taiba a remporté le championnat régional de football senior ce Samedi. Elle a battu en finale Kawral Mango de Ourossogui sur le score de 3 buts à 1 au stade régional de Matam.



Avec cette victoire, NSFCI valide sa montée en division supérieure. Elle va évoluer en Nationale 2 la saison prochaine.



Le capitaine Mouhamed Ndao Keita a ouvert le score à la 18ème minute de jeu pour les pensionnaires du centre de formation, fondé par le promoteur Ibrahima Thiam.

Les deux autres buts ont été inscrits par Babacar Bâ et Souleymane Barry respectivement à la 80 et 82ème minute.



Kawral Mango va réduire le score à la 90ème minute par son joueur Oumar Dia.



La rencontre s’est jouée en présence du maire de la commune Mamadou Mory Diaw, du Préfet Souleymane Ndiaye et des présidents des ligues régionales de football de Thiès, Louga, Dakar et Diourbel