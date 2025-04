Décès du Pape François : le Khalife de Bambilor rend hommage à un homme de foi et d’humanité

Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor, a salué la mémoire du Pape François, décédé lundi 21 avril. Il a rendu hommage à une figure spirituelle qui, tout au long de son pontificat, a véhiculé un message d’amour, de justice et de fraternité. Le guide religieux a souligné l'engagement constant du Souverain pontife en faveur des laissés-pour-compte, des pauvres et des migrants, ainsi que son appel incessant à la paix entre les peuples.



Voici l’intégralité de son message.



C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le rappel à Dieu de Sa Sainteté le pape François.



Premier pape issu de l’hémisphère sud, le pape François a profondément marqué notre époque par son humilité, sa simplicité et son engagement en faveur des plus vulnérables. Tout au long de son pontificat, il a porté un message d’amour, de justice et de fraternité, tendant la main aux oubliés, aux pauvres, aux migrants, et appelant sans relâche à la paix entre les peuples.



Sa voix a su s’élever avec force et sagesse pour défendre la dignité humaine, le dialogue entre les religions, la protection de la planète et le respect de la vie.



En cette période de deuil, j’adresse mes condoléances les plus sincères à la communauté catholique du Sénégal et du monde entier.



Reposez en paix, Saint-Père