Drame aux Parcelles Assainies : un courtier poignardé à mort, son présumé meurtrier se tranche la gorge

Ce qui devait être une simple tentative de médiation s’est transformé en drame sanglant, vendredi 18 avril dans la soirée, à l’Unité 24 des Parcelles Assainies (quartier dakarois). David Ndiago, courtier de profession, a été mortellement poignardé par un jeune du quartier identifié sous le nom de S. Ba. Le meurtrier présumé, connu pour son "instabilité mentale et sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants", a ensuite tenté de mettre fin à ses jours, selon Les Échos.



Tout commence vers 22 heures, lorsque S. B sous l'emprise de l'alcool, fait irruption dans une boutique pour réclamer de l’argent au commerçant. Face au refus du boutiquier, il entre dans une colère noire, profère des insultes et menace. David Ndiago, qui passait par là en compagnie de son épouse, intervient pour calmer les esprits. Mais son geste pacificateur déplaît à l’agresseur. Les deux hommes échangent des propos virulents avant d’être séparés par des témoins.



Loin d’en rester là, le présumé meurtrier attend son moment. Plus tard dans la soirée, alors que David Ndiago sort rendre visite à un ami, il est pris en embuscade devant son domicile. L’agresseur surgit, le poignarde dans le dos, puis l’atteint mortellement à la poitrine. Transporté d’urgence au centre de santé Abdoul Aziz Sy, le courtier succombe à ses blessures.



Alertée, la police déclenche une opération pour localiser le suspect. Celui-ci est retrouvé dans un fast-food de l’unité 26. À la vue des agents, S. Ba tente de se trancher la gorge avec un couteau. Il est désarmé à temps et évacué à l’hôpital Principal de Dakar, où il est admis dans un état critique. Son pronostic vital reste engagé, selon les sources médicales relayées par le journal.



L’affaire prend une tournure plus complexe avec les révélations sur le passé judiciaire de David Ndiago. Le courtier faisait lui-même l’objet de plusieurs plaintes pour escroquerie et abus de confiance à Pikine. Il aurait perçu près de 500.000 francs CFA auprès de clients à la recherche de logements, sans jamais tenir ses engagements. Craignant une arrestation, il s’était réfugié chez ses beaux-parents aux Parcelles Assainies où il a finalement trouvé la mort.



L'enquête est en cours.